KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı, işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı, işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi ile Yeşilbayır Mahallesini birbirinden ayıran Poliklinik Kavşağı olarak bilinen Atatürk Caddesi ile Hacı Kozak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bahçeyaka Mahallesinden Yeşilbayır Mahallesi istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AHY 352 plakalı otomobil, o esnada Atatürk Caddesinden Hacı Kozak Caddesine dönüş yapan adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 AZK 961 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç savruldu. Can kaybının yaşanmadığı kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken ticari aracı kullanan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir işyerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera kaydında araçların çarpışma ve savrulma anı ve çevredekilerin kaza yapan sürücülere yardıma koşma anı göze çarpıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Caddesi Poliklinik Otomobil Kaza Güncel Haberler

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