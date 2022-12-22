Kaz Endüstrisi Çin'in Güneybatısında Kırsal Canlanmayı Artırdı

JİNPİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaletindeki Jinping ilçesinin mükemmel doğal çevresi ve üretim geleneğine dayanarak, özellikle badminton topu üretim işletmelerini uygulamaya koyarak kaz endüstrisini kapsamlı bir şekilde destekledi.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk ilinde bulunan Jinping İlçesindeki bir badminton topu işletmesinde bir işçi ürünleri kontrol ediyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

JİNPİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaletindeki Jinping ilçesinin mükemmel doğal çevresi ve üretim geleneğine dayanarak, özellikle badminton topu üretim işletmelerini uygulamaya koyarak kaz endüstrisini kapsamlı bir şekilde destekledi.

Günümüzde ilçe, ekolojik kaz yetiştirme, badminton topu işleme, badminton etkinlikleri ve sağlık hizmetleri gibi tarım, kültür ve turizmi entegre eden bütün bir endüstriyel zincir geliştirme modeli oluşturmuş durumda.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk ilinde bulunan Jinping İlçesindeki bir badminton topu işletmesinde işçiler çalışıyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk ilinde bulunan Jinping İlçesindeki bir badminton topu işletmesinde bir işçi, tüyleri temizliyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk ilinde bulunan Jinping İlçesindeki bir badminton topu işletmesinde bir işçi badminton toplarını taşıyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)