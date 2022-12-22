Kaz Endüstrisi Çin'in Güneybatısında Kırsal Canlanmayı Artırdı
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JİNPİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaletindeki Jinping ilçesinin mükemmel doğal çevresi ve üretim geleneğine dayanarak, özellikle badminton topu üretim işletmelerini uygulamaya koyarak kaz endüstrisini kapsamlı bir şekilde destekledi.
JİNPİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaletindeki Jinping ilçesinin mükemmel doğal çevresi ve üretim geleneğine dayanarak, özellikle badminton topu üretim işletmelerini uygulamaya koyarak kaz endüstrisini kapsamlı bir şekilde destekledi.
Günümüzde ilçe, ekolojik kaz yetiştirme, badminton topu işleme, badminton etkinlikleri ve sağlık hizmetleri gibi tarım, kültür ve turizmi entegre eden bütün bir endüstriyel zincir geliştirme modeli oluşturmuş durumda.