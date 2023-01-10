Kaz Dağları'ndaki örtü yangını kontrol altında (2) Güncel Haberler 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde çıkan örtü yangını; 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde çıkan örtü yangını; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 arazöz, 2 dozer ve 5 itfaiye aracı ile 300 kişilik personelin 12 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 80 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Cemhan ŞEN- Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Bayramiç İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaz Dağları'ndaki örtü yangını kontrol altında (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.