Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaz Dağları'ndaki örtü yangını kontrol altında (2)

Güncel Haberler

Kaz Dağları'ndaki örtü yangını kontrol altında (2)

12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde çıkan örtü yangını;

12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde çıkan örtü yangını; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 arazöz, 2 dozer ve 5 itfaiye aracı ile 300 kişilik personelin 12 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 80 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Cemhan ŞEN- Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Bayramiç İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title