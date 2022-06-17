KAYÜ Yeşilhisar MYO'da mezuniyet coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu'dan (MYO) mezun olan öğrencilere törenle diplomaları verildi ve şed kuşatıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet ve şed kuşanma törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Yahyalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ali Kaplan, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, ilçe protokolü, sanayiciler, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti, Yeşilhisar MYO'nun kuruluş ve gelişim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül konuşmasında dünya genelinde yaşanan salgında gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, sağlıklı hayvansal gıda üretiminde veteriner hekimlerin rolüne vurgu yaptı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Yeşilhisar MYO'nun gelişip büyümesi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da öğrencilere mezuniyetinin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu hatırlattı.

Karamustafa, "Öğrenme süreklilik arz ediyor ve her daim devam ediyor. Önemli olan kişinin yaptığı işte kendisini yetiştirmesi, sürekli geliştirmesi, ailesine, vatanına ve milletine fayda sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul birincisi Harun Açıkgöz, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve şed kuşatılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.