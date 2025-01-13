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KAYÜ Rektörü Karamustafa 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KAYÜ Rektörü Karamustafa 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Karamustafa, oylama sürecinde önemli fotoğraflara değinerek, her birinin anlam taşıdığını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Karamustafa, makamında "Roketsan", "Lifebox" ve "Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" fotoğraflarını tercih eden Karamustafa, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" fotoğrafını seçen Karamustafa, "Spor" kategorisinde ise tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı karesinden yana kullandı.

Karamustafa, AA'nın ulusal ve uluslararası alanda yaptığı nitelikli haberlerle ve çektiği güzel fotoğraflarla, ülkenin medarı iftiharı olduğunu söyledi.

Oylamadaki her fotoğrafın değerli olduğunu vurgulayan Karamustafa, fotoğrafların taşıdığı anlamları dikkate alarak oylama yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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