KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cahit Yalçın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 2021-2022 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan 50 öğrenci diplomalarını aldı. Pınarbaşı MYO Müdürü Doç. Dr. Bahatdin Daşbaşı, öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da öğrencilere başarı diledi. Konuşmaların ardından okulu birincilikle tamamlayan Aslı Doyar, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.? Tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Pınarbaşı Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.