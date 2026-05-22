KAYÜ'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlik yapıldı

Kayseri Üniversitesi, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yerel lezzetlerin tanıtıldığı ve mutfak kültürünün korunmasının ele alındığı bir etkinlik gerçekleştirdi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yerel mutfak kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının zenginliklerine ve lezzetlerine değinerek, üniversite olarak gerek akademi, gerekse saha anlamında yaptıkları çalışmalarla Türk mutfağının gelişimine önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

Programda sivil toplum kuruluşlarının, kadın kooperatiflerinin, eğitimcilerin, yiyecek-içecek işletmelerinin ve mutfak şeflerinin yerel mutfak mirasının yaşatılmasındaki rolü ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tadım etkinliğinde ise Kayseri mutfağına özgü mantı, yağlama, ezme ve kurşun aşı çorbası gibi yöresel lezzetlerin sunumu yapıldı.

Ayrıca, Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan kıymetli ürünlerin tadımı ve farklı şekillerde sunumları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
