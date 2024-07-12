Üye Girişi
Haberler

Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Kayseri'de Konferansa Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri'de düzenlenen konferansa katıldı. Gürs, konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı ve şehitlerin kahramanlığını vurguladı. Konferansa Kayseri Valisi ve üniversite rektörü de katıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri'de "Milli İradenin Zaferi, Milletin Zaferi" konulu konferansa katıldı.

Gürs, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, vatanı ve milletini korumak için sokağa çıktığını, kendilerini tanklara siper ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da babasını ve eşini şehit verdiğini belirten Gürs, o gece yaşadıklarını zaman zaman gözyaşlarına engel olamayarak anlattı.

Hainlerin karşısına canlarını siper ederek sokağa çıkanların en büyük yardımcısının Allah olduğunu vurgulayan Gürs, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek sokağa çıktılar. Dönmediler, dönmeyi dahi düşünmediler. Ölüm kimseye yakışmaz. İnsan sevdiğine ölümü yakıştıramaz fakat eşime ve babama bu ölüm çok yakıştı. Kahraman oldular, şehit oldular." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi ve eşini ile babasını kaybetmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutmadığının altını çizen Gürs, şöyle devam etti:

"Üzerinden onlarca yıl da geçse biz o geceyi unutmayacağız. Verilen kahramanlık mücadelesini hiç unutmayacağız. Asker kılığına girmiş teröristlerin şeytani bakışlarını gözümüzün önünden ayırmayacağız. Gözleri dönmüştü adeta, insanlıklarını yitirmiş gibilerdiler. Yıllarca bize dost görünen düşmanlarmış. Bunlar bayrağa selam durup sonra indirmeye çalışanlar. Savaşın bile bir ahlakı vardır. Kadınlara, çocuklara, silahsız sivil insanlara karşı bunlar yapılmaz. Kendilerini 1 dolara satan bir grup düşünün. İnsan demiyorum, denmez zaten. Bu hainlerin karşısında ise iman gücüyle giden başları dik, alınları açık kahramanlarımız vardı. O kahramanlar ki vatan, millet, bayrak uğruna gözlerini bile kırpmadan dikildiler hainlerin karşısına."

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise 15 Temmuz darbe girişiminin, vatanın evladı gibi görünen ama milletin hür iradesine ket vurmaya çalışan hainler tarafından yapıldığını kaydetti.

Türk milletinin bundan daha büyük bir hainlik görmediğine dikkati çeken Karamustafa, "Bu ve bunun gibi hadiseler bizim titreyip kendimize gelmemizi sağlıyor, bir ve beraber olmamıza vesile oluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Karamustafa, Gürs'e çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Kayseri Türkiye Politika Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Bakmadan Geçme

13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz'da Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanıyor: İşte Güncel Kesintiler ve Elektriklerin Ne Zaman Geleceği 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan kimdir? 2024 Masterchef Hakan kaç yaşında, nereli? Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
title