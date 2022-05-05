Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının bilet fiyatları belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı balkon tribün bileti: 80 TL

Batı alt tribün bileti: 50 TL

Doğu alt tribün bileti: 30 TL

Doğu üst tribün bileti: 20 TL

Kuzey alt ve üst tribün bileti: 10 TL

Güney alt tribün bileti: 10 TL

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel