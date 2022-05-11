Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından (Hikmet Karaman)

KARAMAN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor'un ve şehrin kupada finali sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının kupaya çok iyi şekilde odaklandığını ve finale çıkma başarısı gösterdiğini belirtti.

Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak da Trabzonspor'u yenerek finale çıkma başarısı gösterdiklerini ifade eden Karaman, "Bu finali bu takım ve şehir hak etmiştir. Tartışmasız hak etmiştir. Bu takım en kritik maçların altından kalktı." dedi.

Çok zorlu bir süreçten alınlarının akıyla çıkan oyuncularını kutladığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Bugün devre arasında arkadaşlara 'bugüne kadar hep öndeydik maçları verdik ama şimdi geriden geleceğiz bu turu atlayacağız göreceksiniz dedim. Öne geçip de kaybettiğimiz takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor ve Alanyaspor. Bu takımları 3 puandan düşünürseniz 36 puan bu maçlar ediyor. Bunun yanında kupa oynuyoruz. Türkiye'de hiçbir takım yok ki Anadolu'da kupada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale gelmedi. Varsa yazın ben de bileyim. Galatasaray'ı da Denizlispor eledi. Yani final maçındaki rakibimiz hiç bu takımlarla oynamadı. Biz bunlarla oynarken ligi de oynadık."

"Trabzonspor'u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum"

Bu sezon Trabzonspor'un açık ara önde götürdüğü lig maratonunu hak ederek şampiyon tamamladığını anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Abdullah hocayı ve Trabzonspor'u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. Baktığınızda lig maratonunu düşündüğünüzde hep farklı gittiler. Sadece son 5-6 hafta iş biraz strese girdi. Bugünkü maça gelecek olursak daha 40'ıncı saniyede 1-0 geriye düştük. Birde ilk maçtaki 1-0'ı koyarsanız oyuncularım 2-0 geriden geldi. İlk yarı bana göre 3-1 önde olmamız gerekiyordu ama oyundan kopmadık. Müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı hak ettik. İyi bir maç oldu. Kayseri şehrimiz final oynamayı hak etti. Tabii finale gelecek takıma saygı duyuyoruz. Yine çalışmaya devam. Bu finalde inşallah bütün Kayserili iş adamları ve bürokratları seferberlik yapmalı. Taraftarı ve medyamızı oraya yığmalı."