Kayserispor maçının ardından (1)

Nurgül GÜNAYDIN-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA) - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Avcı, "6 maç oldu geleli. İlk mağlubiyetimizi aldık. Oyun olarak da bugün performans olarak da kötü bir maçtı. Hem oyun hem de bireysel performans olarak belki de geldiğimiz günden itibaren en sıkıntılı oyun. Ama 6 maçın genelinde kazanırken üst üste veya berabere kaldıklarımız da dahil şu ifadeyi kullandım; 'Çok çalışmamız çok tekrar yapmamız lazım.' Bugün kazansak da berabere de bitse yine bunu söyleyecektim. Zamanı gelince hem hazırlıklarımızı yapmamız hem de organizasyon ve kalitemizi yükseltmemiz lazım? diye ifadeler de kullandım. Bugün itibarıyla 16 oyuncu yani 5 değişiklik yaptık, göremediklerimizi görmeye ve bu organizasyona katkı sağlamalarını düşünüyorduk. Ama bugün bireysel olarak performansları olarak maç kötüydü. Pozisyon mu var, bazen iyi yaptığımız bazen genelde yapamadığımız oyun tadı-tuzu olmayan bir maç oynadık. Normalde kaybetmememiz gereken bir durum. Özür diliyoruz, çalışmaya geliştirmeye devre arası itibariyle hazırlık yapmaya çünkü maç organizasyonları neler oynadıklarını görmek adına hem devre arası hem sezon sonu için ciddi bir şekilde hazırlık yapacağız. Onun için ilk mağlubiyetimiz üzülüyoruz" diye konuştu.

"DEVRE ARASI VE SEZON SONU TABLO DAHA NET OLACAK"

Avcı, çalışmadan, tekrar yapmadan, süre vermeden oyuncunun performansını görmenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bugün itibarıyla baktığımızda oyun da performans da çok kötü. 'Şu oyuncu çok iyi oynadı' diyebilir miyiz, diyemeyiz. Oyun içinde bazen doğru yaptığımız şeyler var yapamadıklarımız var. Mevcudu nereye kadar çekebiliriz devre arası ve sene sonu bize daha net bir şekilde gösterecek" dedi.

"DUYGULAR İNİŞLİ-ÇIKIŞLI OLABİLİYOR"

Trabzonspor taraftarının duygularını çok yoğun yaşadığını bu sebeple oyunculara zaman zaman farklı tepkiler verebildiğini dile getiren Avcı, "Ömür buranın oyuncularından Pepe de buranın oyuncusu. İkisi de Trabzonspor forması giyiyor. Duygularda bazen inişli-çıkışlar olabilecektir. Alkışladığı da oldu, bunlar bunun içinde var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu işi yapıyorsak bunlar bunun içinde var. Bunlarla yaşamaya alışmak zorundayız" diye konuştu.

Avcı, Pepe'nin sağlık durumu ile ilgili de yarın çekilecek MR sonrası bir netlik kazanacağını kaydetti.

"UMUT YATIRIM AMAÇLI ALINMIŞ BİR OYUNCU"

Trabzonspor'un sezon başı kadrosuna kattığı genç oyunculardan Umut Güneş ile ilgili bir soruya Avcı, şu yanıtı verdi: "Umut'la ilgili. Burası büyük bir camia. Bazen Anadolu'dan ya da farklı yerlerden gelen oyuncuları büyük camialarda hissettikleri baskı farklıdır. Umut da bu ligde oynamış bir oyuncudur. Kulübümüzün yatırım amaçlı aldığı bir oyuncu. Doğru zamanda doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla da ilk süresini aldı. Belki çarşamba günü kupa maçımız var. Trabzonspor'un önemli hedeflerinden bir tanesi Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları için ona hazırlanacağız. Umut'un performansı da devre arası önümüzdeki sene için bize bilgi verecek. Yerli oyuncu, yetenekli oyuncu ama maç performansı onlar hepsini değerlendireceğiz. Zaman içinde daha net görünür diye düşünüyorum."

"ZAMAN ZAMAN KIRILMALAR OLABİLİYOR"

Fenerbahçe maçındaki stratejinin farklı olduğunu dile getiren Avcı, "Bugünü özellikle oyuncu performansı olarak değerlendirebiliriz. Bence 6 maçın performans olarak genel olarak hem oyuncu hem oyun olarak en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Sivas maçında geri düşmemize rağmen buna cevap verebilen bir takım olduk. Hatta 2-2'den sonra maçı da koparabilirdik. Burada birtakım eleştireler de olacak. Orta sahada bu olsaydı veya şu olsaydı. veya 2-2'den sonra da farklı eleştireler gelecekti. Maçı kazansaydık da 'çok büyük risk aldı da oynadı kazandı' derlerdi. Ama bugünü ne oyun olarak ne oyuncu performansı olarak hiçbir değerlendirmesi yok. Bunu zamana bırakmak, performansları görmek lazım. Zaman zaman bütün kulüpler içinde bu kırılmalar ve değişimler olabiliyor. Bunun örneklerini şimdi de görüyoruz, bizde de gördük Avrupa'da da gördük. Benzer iki tane takım şampiyonluk yaşadı. Biri Trabzonspor biri Napoli. Hemen hemen aynı benzerlikleri bir sene sonra yaşanabiliyor. Onun için bu süreci doğru tespitler yapıp, çalışarak taraftarımızın da bize verdiği desteklerle beraber en iyi hale getirmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

RECEP UÇAR: OYUNCULARIMI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da, "Abdullah hocanın göreve başlaması ile beraber son 5 maçta kaybetmeyen bir Trabzon takımı vardı. Biz de son 5 maçımızı kaybetmiyorduk. O bakımdan da anlamlı bir maçtı. Buraya gelirken, hazırlanırken Trabzonspor'un aslında planlı bir oyunu olduğunu biliyorduk, belirli bütün opsiyonları üzerine hazırlıklarımızı yapmıştık. Genel anlamda baktığımızda çocukların bunlara verdiği reaksiondan dolayı oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Biz kulüp olarak şehir olarak çok ciddi bir geçiş döneminden geçiyoruz. Malumunuz hafta içi alınan kararlar, kulübün transfer tahtasından tutun da yaşadığı birçok sorun vardı. Çocuklar, şehir, taraftarımız hep beraber kenetlenip bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. O anlamda da en başta oyuncularım daha sonrasında buraya gelip bize destek veren Kayserispor taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"OYUNUN RİTMİNİ BİRAZ DAHA ARTIRABİLİRDİK"

Oyunla ilgili olarak da konuşan Uçar, "Aslında biz maça çok kötü başlamadık. Belki 2 şutla başladığımız ama oyun kalitesini samimi olarak söylemek gerekirse ne Trabzon adına ne de bizim adımıza çok yukarı çıkmadığı bir ilk yarı oynandı. Biz oyunun ritmini biraz daha artırabilirdik, geçişlerde final tercihlerini maalesef yapamadık. Topun arkasında çok da kötü durmadık. Bir-iki net olmayan pozisyon verdik. Bizim ürettiğimiz ceza sahası dışından belki finalleri yapabileceğimiz pozisyonlar vardı. İkinci yarı her ne kadar Trabzonspor topa biraz daha sahip olsa da topun arkasında iyi duran bir Kayserispor genel olarak ciddi geçişler yakalayan set hücumunda da aslında pozisyonlar üreten bir takımdık. Finalleri yine yapamadık, ceza sahası içine kadar girdik ya son vuruşu yapamadık ya da final paslarını. Ta ki 87'nci dakikaya kadar" ifadelerini kullandı.