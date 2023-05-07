Kayserispor maçının ardından

Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmada çok basit goller yediklerini ifade eden Aleksandar Stanojevic, "Maalesef ki çok basit iki gol yedik. Çocuk oyuncağı gibiydi. Fakat bugünkü amacımız tabii ki karakterimizi ortaya koymaktı. Gol yedikten sonra biraz daha atraksiyona geçtik, biraz daha hızlandık diyebilirim. Oyuncularım elinden gelen her şey verdi. Kendi tarafımca başka bir şey söyleyemem. Kötü yapabileceğim bir yorum yok. Evimizde aldığımız tabii ki bu beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Elbette buradan galibiyetle ayrılmayı isterdik diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN ÜST TARAFA 1 PUAN DA OLSA YAKLAŞMAK MORAL VERDİ

Aldıkları 1 puanın kendilerine moral verdiğini belirten Çağdaş Atan, Maçın ilk yarısı vasat bir oyun şeklinde, ama ikinci yarısı gerçekten iyi futbolun oynandığı bir maç izledik. İlk yarı istediklerimizi yapamadık, ama ikinci yarıda özellikle Gökhan'ı içeri soktuğumuz ve bekle 3-2-5'e pozisyonlarda gerçekten çok iyi hücumlar yaptık. Boş alanlar bulduk, topa sahip olduğumuz anlar oldu. İlk yarıda bunları çok yapamadık aslında. Gökhan içerideydi ilk yarıda ama biraz pas yapmaktan çekindik. Çok fazla uzun top kullandık. İkinci yarı bunu daha ölçülü ve kıvamında yaptık. Maç genelinde 4-5-1 durarak, bugün oyuncularım çok iyi bekledi. İyi savunma yaptık. Çünkü ceza sahasında çok etkili bir Diouf vardı. Soner'in koşuları vardı. Maalesef bugün çalıştığımız yerden bir gol yedik ama onun dışında rakibe çok önemli pozisyonlar vermedik. Tabii ki gönül isterdi ki, iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim, ama konum itibariyle ve puan farkı itibariyle Konyaspor'dan deplasmanda alınmış 1 puan, hem aradaki puan farkını koruma anlamında hem de üst tarafa 1 puan da olsa yaklaşma anlamında bize büyük moral verdi ifadelerini kullandı.