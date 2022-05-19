Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan kupa finaliyle ilgili passolig açıklaması Açıklaması - Haberler

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile İstanbul'da yapacakları final maçının bütün takımların passolig sahiplerine açık olduğunu söyledi.

Gözbaşı, Atatürk Spor Kompleksi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kayseri'de herkesin İstanbul'daki kupa maçına gelmek istediğini vurgulayan Gözbaşı, "Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Organizasyonu hem biz hem taraftar derneğimiz yürütmektedir. En yüksek sayıda taraftarımızı İstanbul'a götürmek istiyoruz. İstanbul'daki Kayserilileri de bu heyecanı birlikte yaşamak için maça bekliyorum." dedi.

"Herkesi kupa maçına bekliyoruz"

Gözbaşı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Benim de yeni haberim oldu. Sanırım Mecnun başkana yanlış bir bilgilendirme yapılmış. Şöyle, 'Kayserispor sadece, Kayserispor'a ve Trabzonspor taraftarına passoligleri açtı' diye söylemiş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçı bütün takımların passolig sahiplerine açıktır. Mecnun başkanın neden böyle bir şey söylediğini anlamış değilim. Kendisine de bunu soracağım. Kesinlikle kendisine yanlış bir bilgilendirme yapılmış."