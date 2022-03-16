Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi - Haberler

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Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçını stattan izleyen taraftar sayısı belli oldu.

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçını stattan izleyen taraftar sayısı belli oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un sahasında oynadığı Konyaspor maçında tribündeki izleyici sayısı tespit edildi. Kayserispor kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, localar ve kombine biletler dahil Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 kişi Kadir Has Stadına gelerek izledi.

Kayserispor'un bir hafta öncesinde sahasında oynadığı Alanyaspor maçını 7.129 kişi izlemişti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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