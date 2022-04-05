Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

KARAMAN (İHA) - Yukatel Kayserispor, ligin 32.haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 32. hafta maçında İzmir'de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarda sakatlığı devam eden Bernard Mensah dışında bütün oyuncular yer aldı. Antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan teknik adam Karaman uyarılarda bulundu. Son oynanan Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam ise takımla çalışmalara başladı.

Kayserispor bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)