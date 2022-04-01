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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Yukatel Kayserispor tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 30 hafta sonunda 10 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan Kayserispor, toplam 38 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta Bernard Mensah forma giyemeyecek.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Haberler

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