Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Haberler

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Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları 40 TL ila 150 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 35.haftasında Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri bugün saat 11: 00'de satışa çıkarılacak. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları 40 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 70 TL

Doğu Alt tribün bileti: 100 TL

Batı Alt tribün bileti: 120 TL

Batı Balkon tribün bileti: 150 TL

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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