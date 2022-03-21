Kayserili şiir severler etkinlikte bir araya geldi

Kayserili şiir severler 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Kayseri Kültür ve Turizm Derneği, Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) ve Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği (KAYSADER) tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılarak burada bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bu gecenin hazırlanması için çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve şairin bir araya geldiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Bizce şiir mutlak hakikati arama işidir" diye tanımladığını vurgulayan Dursun, "Bu anlamlı günde kötülükler yok olsun, iyilikler artsın, aydınlansın tüm dünya." diye konuştu.

Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) Başkanlı Hayriye Veziroğlu ise Türk sanat dallarıyla ilgilenen sanat severleri tek çatı altında toplamak için dernekleştiklerini belirtti.

Sanat ve sanatçı yararına programlar yaptıklarının altını çizen Veziroğlu, şiir buluşmasının da bu programlardan biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar şiirlerini seslendirdi.

Aşık Çapanoğlu ise bağlamasıyla şairlere eşlik etti.