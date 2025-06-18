Kayserili Gurbetçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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Avrupalı Kayserililer Birliği ve Avrupa Gurbetçi Kayserili İşverenler Birliği yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, Kayserili gurbetçilerin ülkelerine dönüşünü kutladı.

Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Yeşim Akpınar ve Avrupa Gurbetçi Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, başkanlık toplantı salonunda Akpınar, Hızar ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, misafirlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayserili gurbetçilerin havalimanında çiçeklerle karşılandığını belirten Büyükkılıç, "Orada alın teriyle ekmeğini helalinden kazanan bu güzel insanlar, hasret dolu duygularla mevsim itibarıyla ülkemize ve özelde de Kayseri'mize teşrif ettiler. İnşallah burada rahat ederler." ifadesini kullandı.

Akpınar ise karşılama programı dolayısıyla Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Hızar da buluşmaların gelenekselleşmesini istediklerini kaydetti.

Ziyarette günün anısına plaket takdimi yapılırken, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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