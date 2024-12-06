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Kayseri Zabıta Ekipleri Kasım Ayında 1250 Denetim Gerçekleştirdi

Kayseri Zabıta Ekipleri Kasım Ayında 1250 Denetim Gerçekleştirdi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kasım ayında 1250 denetim yaparak çeşitli yasal işlemler uyguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kasım ayında 1250 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler geçen ay 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu.

Gerçekleştirilen 1250 denetimde, seyyar satıcılara 53, seyyar ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84, çevre kirliliğine yönelik tespitlerde ise 3 olmak üzere toplam 196 yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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