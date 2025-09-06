Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'den Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek

Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan KAYFİDAP dönem sözcüsü Erdal Ergenç, Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın geminin bulunduğunu belirtti.

Tunus açıklarında bekleyen filonun yakın zamanda Filistin'e doğru yola çıkacağını vurgulayan Ergenç, "Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim, aynı tavrını sürdürebilir. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan terör devleti, uluslararası sularda filoya müdahalede bulunabilir. Bu durum aktivistlerin güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in filoyu himayesine aldığına dair resmi açıklamaya yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için somut adımlar atmasını acilen talep ediyoruz." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih İzci, insanlığın bağrından gelen bir vicdanın sesi olmak için meydanda toplandıklarını söyledi.

Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bu zulme karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayan İzci, Türk bayrağının dalgalandığı bir geminin bölgeye gönderilmesi için önündeki tüm engellerin kaldırılması ve bu konuda inisiyatif alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nun, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan İzci, "Bu gemi, sadece gıda ve ilaç taşımayacak, aynı zamanda tüm dünyaya barışın ve insanlığın hala var olduğunu haykıran bir sembol olacaktır." dedi.

Program, duanın ardından sona erdi.

Nevşehir

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Kurşunlu Camisi önünde düzenlenen programda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, yaptığı açıklamada, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun tüm devletlerin koruması altında ilerlemesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in, uzun yıllardır Filistin'de yaptığı katliamlara dünyanın sessiz kalmasını fırsat bilerek zulümlerini artırdığını vurgulayan Sesli, "Sivil insanları, bebek, kadın, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmaktadır. 2010 yılında İHH öncülüğünde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan ve şehitler verilen Mavi Marmara ruhu, Gazze direnişine destek vermek isteyenlerin gönüllerinde filizlenmeye devam ediyor. İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, duanın ardından sona erdi.