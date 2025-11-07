Kayseri'ye Yeni Kavşak Düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi girişinde bulunan kavşak bölgesindeki düzenleme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kavşak bölgesindeki çalışmaları inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, trafiği rahatlatmak amacıyla direkt Davud-el Kayseri Bulvarı'na bağlanacak bağlantı oluşturduklarını ifade etti.

Çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitemizin giriş kapısının önündeki en önemli, yoğun olarak kullanılan kavşağımızdayız. Bu kavşağımızda değişik istikametlerden gelen yollar vesilesiyle bir yoğunluk oluşuyor ve zaman zaman sıkıntılar oluşuyordu. Aynı zamanda Davud-el Kayseri Bulvarı'ndan gelenlerin de bu kavşağa girmeden U dönüşü ile tekrar dönüşüne fırsat verecek bir ortam sağlıyoruz. Yine şehir istikametinden gelenlerin rahatlıkla Talas ve Ali Dağı istikametine gitmesine kolaylıklar sağlıyoruz."