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Kayseri'ye Yeni Bisiklet İstasyonu Kuruldu

Kayseri'ye Yeni Bisiklet İstasyonu Kuruldu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne yeni KAYBİS istasyonları kurarak bisiklet paylaşım sisteminin kapsamını genişletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne, Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) istasyonu kuruldu.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, KAYBİS'in bisiklet sayısı bine, istasyon sayısı ise 91'e ulaştı.

Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne kurulan istasyonla birlikte KAYBİS, bin 968 adet park ünitesine ulaşmış oldu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Argıncık Amatör Spor Tesisleri yanı başına yapılan KAYBİS istasyonundan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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