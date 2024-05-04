Üye Girişi
Haberler

Kayseri'ye Kitap Kafe Kazandırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente Kitap Kafe kazandıracaklarını duyurdu. Merkez Halk Kütüphanesi'nin yanında bulunan eski çay bahçesi, Kitap Kafe olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente "Kitap Kafe" kazandıracaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun ilgi gören kütüphanelerin yanı sıra Merkez Halk Kütüphanesi'nin yanında daha önce çay bahçesi olarak hizmet veren mekanı Kitap Kafe olarak hizmete sunacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin kitapseverlere sunduğu hizmetleri hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda hizmete açtığımız Yakut Semt Kütüphanesi ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde nezih ortamları, kitap ve diğer eserlerin yanı sıra teknoloji donatıları ile kaliteli hizmet veren kütüphanelerimizin sayısını 13'e çıkardık. Merkez Halk Kütüphanesi'ni de 7/24 kütüphaneye dönüştürerek kitap kurtlarımızı ve öğrencilerimizi sevindirmiştik. Kütüphanelerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi inşallah Kitap Kafe projemizle kitap kurtlarına güzel bir ortam daha armağan etmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? (SAYAÇ)? 4 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title