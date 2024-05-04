Kayseri'ye Kitap Kafe Kazandırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente "Kitap Kafe" kazandıracaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun ilgi gören kütüphanelerin yanı sıra Merkez Halk Kütüphanesi'nin yanında daha önce çay bahçesi olarak hizmet veren mekanı Kitap Kafe olarak hizmete sunacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin kitapseverlere sunduğu hizmetleri hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda hizmete açtığımız Yakut Semt Kütüphanesi ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde nezih ortamları, kitap ve diğer eserlerin yanı sıra teknoloji donatıları ile kaliteli hizmet veren kütüphanelerimizin sayısını 13'e çıkardık. Merkez Halk Kütüphanesi'ni de 7/24 kütüphaneye dönüştürerek kitap kurtlarımızı ve öğrencilerimizi sevindirmiştik. Kütüphanelerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi inşallah Kitap Kafe projemizle kitap kurtlarına güzel bir ortam daha armağan etmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayacağız."