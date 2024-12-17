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Kayseri'ye 16'ncı Adli Tıp Grup Başkanlığı Kuruldu

Kayseri'ye 16'ncı Adli Tıp Grup Başkanlığı Kuruldu
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de 16'ncı Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın Kayseri'ye kurulduğunu ve kentin önemli bir adli sağlık merkezi haline geleceğini duyurdu. Bu gelişme adli vakaların daha hızlı ve etkili çözülmesine katkı sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de 16'ncı Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın Kayseri'ye kurulduğunu duyurarak, kentin bölgede önemli bir adli sağlık merkezi haline geleceğini belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin adli tıp alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, şehrimize büyük bir değer sağlayacak. Adli vakaların daha hızlı ve etkili çözülmesi için önemli bir adım atıldı. Bu önemli adımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni kurulan Adli Tıp Grup Başkanlığı sadece Kayseri'ye değil, çevre illere de hizmet verecek. Bu merkez sayesinde otopsi sonrası alınan örneklerin laboratuvar çalışmalarının şehir dışına çıkmadan yerinde yapılması sağlanacak ve bu da işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını mümkün kılacak."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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