Kayseri Yahyalı'da Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda bir işçi yaralandı. Yaralı işçi, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve sağlık durumu iyi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı göçük meydana geldi.
Göçük esnasında yaralanan Ü.U, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.