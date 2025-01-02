Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili Programları Düzenlendi
Kayseri'nin Hacı Kılıç Camisi ve Yozgat'ın Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı ve ikramlar sunuldu.
Kayseri ve Yozgat'taki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Kılıç Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı. Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Yozgat'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ikram edildi.