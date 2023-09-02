Kayseri ve Yozgat'ta Gök Gürültülü Sağanak ve Dolu Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri'nin kuzey kesimleri ile Yozgat'ın güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Sivas'ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saat içerisinde Sivas'ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel