Kayseri ve Yozgat'ta Gök Gürültülü Sağanak ve Dolu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri'nin kuzey kesimleri ile Yozgat'ın güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.