Kayseri ve Yozgat'ta Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kayseri ve Yozgat'ta Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Kayseri ve Yozgat'ta düzenlenen şölenle 69 çocuk sünnet ettirildi.

Kayseri ve Yozgat'ta düzenlenen şölenle 69 çocuk sünnet ettirildi.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Sultan II. Bayezid Vakfının 529 yıllık vakfiye hayır şartı doğrultusunda, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nde program yapıldı.

İhtiyaç sahibi, öksüz ve yetim çocuklara yönelik sünnet şöleni semazen gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program kapsamında sünnet ettirilen 52 çocuk, klasik otomobillerle şehri turlayarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne götürüldü.

Burada çocuklara çeyrek altın takıldı ve bisiklet hediye edildi.

Şölene; Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, PTT Kayseri Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Karaçavuş ve MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta, 17 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen programda, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan araçlara bindirilen çocuklar konvoy eşliğinde Çamlık Milli Parkı'na götürüldü.

Burada düzenlenen şenlikte, çeşitli gösterilerle çocuklar eğlendirildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ise sünnet şöleninin sadece bir gelenek değil, vakıf ruhunun ve toplumsal dayanışmanın yaşayan bir örneği olduğunu söyledi.

Ailelere ve çocuklara seslenen Çalışkan, "Kıymetli aileler, sizler çocuklarımıza sevgiyi, ahlakı ve hayatı öğreten en kıymetli rehberlersiniz. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Yüzlerinizdeki tebessüm, yüreklerimizde umut oluyor. Unutmayın bugün sadece sünnet olmadınız, aynı zamanda bir vakıf duasının ve milletimizin gönül mirasının parçası oldunuz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da çocukları tebrik etti.

Programın sonunda protokol üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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