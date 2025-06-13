Kayseri ve Sivas Kardeş Şehir Oldu

Kayseri ve Sivas Kardeş Şehir Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın 6 ilçesi ve 4 belde belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı. Toplantıda, şehirler arası iş birliğinin güçlendirileceği vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın 6 ilçe ve 4 belde belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından koordine edilen kardeş şehir çalışmaları kapsamında, Sivas'ın Gemerek ilçesinde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan karara göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın Doğanşar, Gemerek, Gölova, Hafik, İmranlı ve Kangal ilçeleri ile Yıldız, Cemel, Gürçayır ve Güneykaya belde belediyeleriyle kardeş belediye oldu.

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iki şehir arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlendirileceğini belirtti.

Kardeş belediyelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Şehirlerarası bu gönül köprüleri, hizmetlerimizi daha güçlü ve verimli hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve daire başkanları da katıldı.

Büyükkılıç, toplantı sonunda Gemerek esnafını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri! Nükleer tesis vuruldu

Tahran'da yeniden patlama sesleri! Nükleer tesis vuruldu
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den misilleme sözü: Siyonist rejim yara almadan kurtulamayacak
'Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldü' iddiası

ABD basını duyurdu! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında öldü
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Oğlunu trafik kazasında kaybeden baba canına kıydı

Oğlunu kaybetmeye dayanamayan babanın acı sonu
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.