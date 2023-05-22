Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Kayseri ve Niğde'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Kayseri Kalesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentin her anlamda turizm şehri olduğunu anlattı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yanı sıra inanç kültürü, tarihi ve vadileri ile Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı alacağını vurgulayan Çiçek, "Buna yürekten inanıyorum. Almak zorunda, buna mecburuz. Bir bölgeyi en hızlı ayağa kaldıranın turizm olduğuna inanıyorsak ve bölgemizde büyük bir atak varsa biz bu atakta başrol oynamak zorundayız ve oynayacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentin gastronomide iddialı olduğunu, bu yönde belediye olarak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise yabancı turistlerden elde edilen gelirin yaklaşık 5'te birinin gastronomi kaynaklı olduğunu aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da 6 bin yıllık tarihe sahip Kültepe'den çıkarılan tabletlerden Kayseri'nin mutfağıyla ilgili bilgiler edinebildiğini, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde kentin adıyla özdeşleşmiş kurutulmuş et olarak adlandırılan pastırmadan ve sucuktan övgüyle söz edildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kentte kurulan kadın kooperatiflerinin stantlarını gezdi, yiyecekleri tattı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin açtığı stantlarda baklava, yağlama, kedi bacağı, nevzine, mantı gibi yöresel lezzetler tanıtıldı, kadınlar gözleme yaptı.

Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç, Tabal Gastronomi Evi'ndeki programda, kültür, doğa ve güneş turizminin yanı sıra gastronomi turizminin de önemli hale geldiğini söyledi.

Tabal Gastronomi Evi'nin Niğde mutfağının tanıtılmasında çok önemli görev üstleneceğini dile getiren Koç, "Niğde, çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bunun neticesi olarak da güçlü bir mutfak kültürü var. Her ne kadar şimdiye kadar tanıtamamış olsak da bu mekanla inşallah bir milat olur." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Tabal'ın Niğde'ye başkentlik yapan bir krallık olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte yöresel yemeklerin tadına bakılacağını belirten Özdemir, "Coğrafi işaret almış yemeklerimizi misafirlerimiz haftanın 7 günü bulabilirler. Burası işin başlangıcı. Bunun devamı gelecek. Üniversitemizle Kadıoğlu Konağımızda gastronomi evinin ikinci ayağını gerçekleştireceğiz. Türk mutfağı çok zengin ama Türk mutfağının en büyük eksiği Niğde mutfağıydı. Bundan sonra Niğde mutfağı da hak ettiği değeri bulacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tanıtımı yapılan yöresel lezzetler mazaklı çorbası, orta dolması, kaşık salatası, mütebbel ve Tabal incisi katılımcılara ikram edildi.

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