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Kayseri ve Kırıkkale'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kutlaması

Kayseri ve Kırıkkale'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kutlaması
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Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Kayseri ve Kırıkkale'de ‘Fermuar sistemiyle yaşama yol ver’ kampanyası tanıtıldı. İl Sağlık Müdürleri, trafikte ambulans geçişine dikkat çekerek acil sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

Kayseri ve Kırıkkale'de, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan polis araçlarının fermuar sistemiyle ambulansa yol verdiği tanıtım videosu izlendi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, programda, ihtiyaç duyan vatandaşın yanında olmak için zamanla yarışan kahramanlara sahip olduklarını söyledi.

Kampanya hakkında bilgi veren Erşan, şöyle konuştu:

"Acil durumlarda huzurlu ve etkin bir şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Trafikte kaza hepimizin başına gelebilir. Ambulansın içinde kimin olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. Ambulansın içerisinde evladımız, annemiz, babamız ya da çok yakınımız olabilir. Dolayısıyla trafikte geçiş önceliği olan diğer araçlar için de o hayati koridoru açmak hepimizin boynunun borcudur. Bazı vakalarda, bir kalp krizi veya trafik kazasında hastaya derhal müdahalesi gerekiyor. Bu tip durumlarda bizim trafikte açacağımız o koridor sevdiğimiz insanlar için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla hepimizin üzerine bu anlamda ciddi vazifeler düşüyor."

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da ihtiyaç duyan vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştıkları ve güvende hissettirdikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hizmet yılı en yüksek olan bazı acil sağlık hizmetleri çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selahattin Zobalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin ve bazı kurum müdürleri ile acil sağlık hizmetleri çalışanları katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale MKE AŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım töreninde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, sağlık hizmetinin tüm vatandaşlar için anayasal bir hak olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetinin toplumun her kesimine adil, hızlı, sürekli ve kaliteli bir şekilde sunulması gerektiğine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

"Özellikle aciliyet arz eden durumlarda sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesi, bir halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir. Acil sağlık hizmet sunumunda yaşanabilecek gecikmeler, telafisi mümkün olmayan durumlara, sakatlıklara, hatta ölümlere neden olabilmektedir. Ambulansların trafikte geçiş önceliği bulunmasına rağmen, yaşanılan en büyük zorluklardan biri, diğer sürücülerin ambulanslara yol vermemesi ve bazı yolların ambulansların geçişine uygun olmamasıdır. Bu sorunları aşabilmek için de trafikte fermuar sistemi kullanımının önemi büyük."

Kırıkkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt de ambulanslara ilk geçiş hakkının verilmesinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların daha hızlı sağlık kuruluşlarına intikalinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tanıtım videosunun izlenildiği programa, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, oda başkanları, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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