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Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Kayseri ve çevresinde öğleden sonra güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu. Yarın ise fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.