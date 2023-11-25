Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Kayseri ve çevresinde öğleden sonra güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu. Yarın ise fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, Kayseri ve çevresinde öğleden sonra güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.
Yarın etkisini artırarak fırtınanın yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor.
Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.