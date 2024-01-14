Antalya'da sabah namazında şehitler için dua edildi

Antalya'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Tarihi Yivliminare Camisi'nde sabah namazının ardından Yasin-i Şerif ile salavatlar okundu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından şehitler için dua edildi.

Program, camiye gelen vatandaşlara ikramlıkların verilmesiyle son buldu.