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Kayseri ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Güncel Haberler

KAYSERİ ve Ankara'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ ve Ankara'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri ve Ankara'da 8 kişi belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Kayseri Ankara Güncel Haberler

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