Kayseri ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Güncel Haberler
KAYSERİ ve Ankara'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ ve Ankara'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri ve Ankara'da 8 kişi belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel