Kayseri Valisi Yahyalı ilçesini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çiçek, ilçede yapılan çalışmaları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi'ni de gezdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek'i Yahyalı'da Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, il ve ilçe protokolü karşıladı.

Derebağ Şelalesi'ne geçerek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı Çiçek, ilçe merkezinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Vatandaş buluşmasının ardından Çiçek, ilçede faaliyet gösteren ve önemli istihdam sağlayan fabrika ve atölyeleri gezerek, firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiçek, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi'ni de gezdi.

Buradaki yatırım çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi alan Çiçek, "Yeşilköy Şelalesi, inmek için yaptığımız 350 basamaklı merdiven, seyir terası ve çevre düzenlemeleri ile bölge turizmine hareketlilik kazandıracak bir yer. Burası görülmeye değer muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e Yahyalı ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da eşlik etti.