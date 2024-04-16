Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Haftası'nda Gençlerle Buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Erdemli Vadisi'nde gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesindeki geziye Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.

Ziyarette vadideki kaya kiliseleri, evleri, yapılan çalışmaları ve doğal güzellikleri birlikte inceleyen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, burada Turizm Haftası kutlamalarına da katıldı.

Talas Gençlik Merkezi öğrencileriyle bir araya gelen Çiçek, turizmde son dönemde çok fazla yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Gençlerle Gesi Bağları türküsünü seslendiren Büyükkılıç ise etkinlikler kapsamında kadınlarla pişirdiği gözlemeleri vatandaşlara ikram etti.