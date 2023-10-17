Kayseri Valisi ve Belediye Başkanı Engelli Vatandaşların Yürüyüşüne Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi tarafından Beyaz Baston Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte göz bandı takarak engelli vatandaşların yürüyüşüne katıldı.

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi önünde başlayan etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca ve dernek üyeleri görme engelli vatandaşlar katıldı.

Kayseri'yi engelli dostu şehir yapma çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Vali Çiçek, "Altı Nokta Körler Derneği'nin Beyaz Baston Yürüyüşü'ne geçen yıl da katılmıştık, bu yıl da hep beraber yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki görme engelli kardeşlerimizin zaten gün içerisinde zorluklarla mücadele ederek yaşadıkları, çevremizde azıcık daha onların hayatını kolaylaştırabilmek, birazcık daha onların zaten zorluklarla mücadele ettiği ortamı biraz daha zorlaştırmamak adına bir farkındalık oluşturmak için bugün buradayız. Görüyoruz bazen ve üzülüyorum. Bazen esnaflarımızın dışarıya ürünlerini çıkarmış olmaları, bazen onların yürüyeceği yollar üzerine park yasaklı yerlere araçlarını park etmeleri onların zaten zor olan hayatlarını biraz daha zorlaştırmaya yarıyor. Biz hem valilik, hem Kocasinan Belediye Başkanımız burada hem de büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz hep beraber onların hayatını kolaylaştırmakla mükellefiz. Bu bizim birinci derecede sorumluluğumuz. Kayseri'yi görme engellilerimiz için daha erişilebilir daha yaşanabilir bir kent yapmak istiyoruz. Onun için bir takım geçen seneki yürüyüşümüzden itibaren birazcık daha yol aldığımızı düşünüyoruz. Onların spor imkanlarını, yaşam içerisinde karşılaştıkları zorlukları bertaraf etmek istiyoruz, etmeliyiz de. Şimdi hep beraber bir farkındalık oluşturalım ve neler yapabileceğimizi aynı zamanda tekrardan değerlendirelim diye bugün buradayız. Ben arkadaşlarımla beraber bu yürüyüşe katılmaktan dolayı çok mutluyum. Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri'yi engellilerimiz için daha yaşanılabilir bir şehir yapacağız inşallah ve engelli dostu bir şehir olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Bugün burada görme engelli kardeşlerimizin gündelik hayatları içerisinde her gün rastladıkları engelleri, sıkıntıları bir nebze olsun yaşayarak onların hayatlarına ortak olmuş olacağız. Herkese hayırlı sağlıklı sıhhatli günler diliyorum ama ortak yaşadığımız alan içerisinde değişik engel gruplarında olan, bizimle beraber bu dünyayı, çevreyi paylaşmış olduğumuz kardeşlerimizin de yaşam içerisindeki zorluklarına bir nebze olsun çözüm oluşturabilmek adına bu farkındalıkla birlikte inşallah bundan sonrasında daha engelsiz, daha erişilebilir bir Kayseri'yi hep beraber inşa etmek dileğiyle diyorum" ifadelerini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca da, "Beyaz Baston Farkındalık Günü aracılığıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın valimize ben bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl da bu farkındalığı oluşturarak Kayseri'de gerçekten büyük bir etki oluşturmuştu. İnşallah bu dönemde aynısını gerçekleştirip bir sonraki programda inşallah tekrardan birlikte olmak dileğiyle" dedi.

Konuşmaların ardından başlayan yürüyüşte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar göz bandı ve baston yardımı ile yürüyüşe eşlik etti. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda dernek üyesi Ersin Çimen, bağlama çalarak türküler seslendirdi. - KAYSERİ