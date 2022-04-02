Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri Valisi Günaydın fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte 2-3 Nisan tarihlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte 2-3 Nisan tarihlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Günaydın, Twitter hesabından Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısını paylaşarak, "Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadesini kullandı.

Meteorolojik uyarıda, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Twitter, Fırtına, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title