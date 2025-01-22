Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve 2024'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çiçek, oylamada çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve beğendiği karelere oy verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber"de Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız" fotoğraflarını seçen Çiçek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerine oy verdi.

Vali Çiçek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldığını söyledi.

Çok kaliteli fotoğraflar gördüğünü belirten Çiçek, emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
En acı liste! Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.