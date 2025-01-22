Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber"de Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız" fotoğraflarını seçen Çiçek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerine oy verdi.

Vali Çiçek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldığını söyledi.

Çok kaliteli fotoğraflar gördüğünü belirten Çiçek, emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi.