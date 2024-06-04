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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çiçek, vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirtti ve vatandaşların sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Çiçek, vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirtti.

Kayserililere hizmet etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Çiçek, "İstedik ki vatandaşlarımız her türlü sorunlarını, dertlerini, taleplerini direkt bize iletsinler. Bizler de elimizden geldiğince çözümü konusunda kendilerine yardımcı olalım. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." ifadelerini kullandı.

Çiçek, toplantıda vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerinin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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