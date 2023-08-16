Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte düzenlenen operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmayacağını söyleyerek, uyuşturucu batağına düşmüş vatandaşlar içinde çalışmaların yapılacağını belirtti. Vali Çiçek, "Ne bu illete geçmişte bulaşmış olanları sahipsiz bırakacağız ne de yeni gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vereceğiz" dedi.

Kayseri'de jandarma ve polis ekiplerinin ekiplerinin düzenlediği birbirinden farklı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de göreve başladığı günden itibaren uyuşturucu ile mücadelede seferberlik başlattı. Kayserililere söz verdiklerinin bu şehirde uyuşturucu sattırmayacaklarını kaydeden Vali Çiçek, "Biz Kayseri'de bir sene önce Kayserililere bir söz verdik. Biz bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız, uyuşturucunun kökünü Kayseri'de kazıyacağız diye. Bunun içinde emniyetimiz, jandarmamız ile bir toplantı yaptık. Ne pahasına olursa olsun bu şehre uyuşturucu girişini engelleyeceğiz diye arkadaşlarımızla beraber bir söz verdik. Bunun üzerine kurduğumuz uyuşturucu timleri, teknolojik kameralı çalışmalar, bu konuyla ilgili takiplerimiz, şebekelerin takip edilmesi ve çok büyük yakalamalar yaptık. Bununla ilgili suç örgütleri ortaya çıkarttık. Daha dün arkadaşlarımız 40 kilo uyuşturucu bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Dolayısıyla her gün bir mücadelenin içerisindeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar polisiye tedbirler ile bunla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Yeşilay'ın çok aktif hale gelmesiyle beraber önleyici hizmet noktasında da aileleri çocuklarını uyuşturucudan nasıl koruyabilirler diye bilgilendirmeler yapıyoruz. Yine Narkotik Anne Projesiyle annelere çocukların uyuşturucu kullandığını anlayabilme eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Ancak bu polisiye tedbirler ve önleyici hizmetler bir yere kadar başarılı oluyor. Bunun yanında topyekun milli bir seferberlik gibi Kayseri olarak seferberlik haline gelmemiz lazım. Polisiye tedbirlerle mücadelenin yanı sıra birde uyuşturucu illetine bulaşmış kardeşlerimiz var. Bunları da buradan çıkarmak zorundayız. Çünkü çıkarmadığımız her genç 10 kişiye, 10 kişi 100 kişiye dönüşerek artarak devam ediyor. Zor bir mücadelede" ifadelerini kullandı.

"Ne bu illete geçmişte bulaşmış olanları sahipsiz bırakacağız ne de yeni gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vereceğiz"

Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucu tacirlerine yönelik verilen mücadelenin yanı sıra uyuşturucu illetine bulaşmış olanları da yalnız bırakmayacaklarını kaydederek, "Hayata yeniden kazandırmak için tedavi merkezlerine ihtiyacımız var. Biz Mehmet Özhaseki Bakanımızın riyasetinde bu konuyla ilgili gönüllü arkadaşlarımızla beraber Kayseri'de büyük bir rehabilitasyon merkezi yapalım dedik. 6 ay süren bir tedavi de hem arkadaşlarımızın orada tedavi olmaları hem bir meslek öğrenmeleri, seraların olup toprakla uğraşmaları, marangozhanelerin olması, tedavilerinin bittiği andan itibaren de kariyer merkezi ile onları bir şekilde belli işlere yerleştirip takip edebileceğimiz bir süreç başlatalım istedik. Zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Bunun hayırseverler kenti olan Kayseri'de bakanımız Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında yaptığımız toplantıyla ilan ettik. Çok kısa süre içerisinde Kayserili hayırseverlerden büyük bir destek aldık. Yeşilay ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde biz bu hastanesi yapacağız. İlk etapta 40 yataklı olacak. Arkasından devam etmek istiyoruz. Bir sonrasında yapmak istediğimiz kadınlar için 40 yataklı daha yapmayı hayal ediyoruz. Biran önce burayı tamamlayıp gençlerimizin tedavisi en profesyonel şekilde yapmamız gerekiyor. Bu hastaneyi Kayserili hayırseverler yapacak ama işletmesini Yeşilay Genel Merkezi ile yaptığımız görüşmelerde en profesyonel şekilde doktorlarıyla, güvenliği ile, hemşireleri ile bütün işletimini Yeşilay olarak yapacaklar. Bölgenin en büyüğü olacak. Bizim hayalimiz sadece Kayseri değil. İç Anadolu bölgesindeki tüm gençlerimizi kurtarabilmek. Biz bir söz verdik ve alçaklara hiçbir gencimizi kaptırmayacağız dedik. Biz ne bu illete geçmişte bulaşmış olanları sahipsiz bırakacağız ne de yeni gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vereceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Söz verdik, sözümüzün arkasında duracağız. Ben Kayseri valisi Valisi olarak buradan bir kez daha söz veriyorum. Alçaklara hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Zehir tacirleri Kayseri'de uyuşturucu satamayacaklar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ