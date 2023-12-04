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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Mobil Göç Noktası İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mobil Göç Noktası ile ilgili sosyal medyada yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Çiçek, göç noktalarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve düzensiz göçle mücadelede yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Çiçek, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Mobil Göç Noktası'nda yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde Türkiye'de düzensiz göçle mücadeleye ilişkin yoğun çaba gösterildiğini vurgulayan Çiçek, bu mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından illere mobil göç aracı verildiğini belirtti.

Kayseri'ye de 3 aracın verildiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Burada güvenlik güçlerimiz, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri göçmenlerin kimliklerini sormakta. Kimliklerini ibraz edemeyenleri Mobil Göç Noktası diye tabir ettiğimiz mobil göç aracına davet etmekte ve bu araç içerisinde göç personelimiz tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler geri gönderme merkezine alınıp deport (Sınır dışı etmek) işlemleri başlatılmaktadır."

Sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılarak düzensiz göçle mücadeleye zarar verildiğine değinen Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu kadar yoğun çaba sarf edilirken, güvenlik güçlerimiz, göç personelimiz gece gündüz bu mücadeleyi verirken, yabancı düşmanlığı üzerinden siyasal algı oluşturarak siyasal bir zemin oluşturmak isteyen bazı art niyetli kişiler ve bunlarla ilişkili sosyal medya hesaplarında birkaç gün önce bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım, 'Kayseri'de kurulan göç noktasında 5 dakikada yabancılara kimlik kartı veriliyor' diye bir açıklamaydı. Bunun gerçekle hiçbir alakası yok. Göç İdaresi Başkanlığımız bunun gerçek olmadığını, tam tersine bu araçların düzensiz göçmenle mücadele kapsamında alındığını, kimlik kontrollerinin yapıldığını ve burada düzensiz göçmen olanların yurt dışına deport işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezine alınmak için gönderildiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra yine aynı hesaplardan bu sefer de 'Şakamızı gerçek sandılar' diye bir açıklama daha geldi."

Çiçek, bunların gerçek dışı beyanlar olduğunu belirterek, "Yabancı düşmanlığını körükleyen, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset algısı oluşturmak için yapılan bu açıklamalar, hem kurumlarımızı töhmet altında bırakmakta hem güvenlik güçlerimizi hem de göç personelimizi gerçekten üzmekte ve yaralamaktadır." dedi.

Vali Çiçek, 2 hafta önce çok sayıda düzensiz göçmenin yurt dışına gönderildiğini anımsatarak, göç noktalarının sayısının arttırılacağını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından Çiçek, Mobil Göç Noktası'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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