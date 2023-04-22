Kayseri Valisi Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 23 Nisan mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider olduğunu ifade etti.

Milletin umut çiçeği çocukların sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesinin herkesin ortak gayesi olması gerektiğin belirten Çiçek, "Çocuklarımızın hafızalarında ve kalplerinde yer eden vatan ve millet sevgisi, onların gözlerinde gördüğümüz yaşama sevinci ve geleceğimizi aydınlatan umut ışığı, ülkemizin mutlu yarınlarına olan inancımızı bir kat daha güçlü kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise dünyada başka hiçbir ülkede çocuklara bayram olarak armağan edilmiş bir gün olmadığını belirtti.

Büyükkılıç, dünyanın en şanslı çocuklarının bu bayramı mutluluk, sevinç ve heyecanla kutladıklarını kaydetti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da yayımladıkları mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.