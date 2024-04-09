Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek adına büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Teşkilatın her kesimden vatandaşın güven ve takdirini topladığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren emniyet güçlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Polislerimiz, görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirirken, her zaman en yüksek standartlarda profesyonellik sergilemekte ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın güvenini kazanarak takdir toplamaktadırlar. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir."

Çiçek, aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla anarak, görevi başındaki polislere de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.???????