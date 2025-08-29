Kayseri Valisi Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, tarihin şanlı sayfalarından biri olan Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kahraman Türk ordusu ve aziz milletin yazdığı destanın yalnızca askeri bir başarı olmadığını ifade eden Çiçek, Büyük Taarruz'un aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin de en somut göstergesi olduğuna dikkati çekti.

30 Ağustos'un yokluklar içinde bile vatan toprağını savunmaktan asla vazgeçmeyen asil ruhun tezahürü olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en önemli görev, bu kutsal emanete sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bu topraklar üzerinde nice zaferler kazanacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."