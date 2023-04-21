Kayseri Valisi Çiçek, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yayımladığı mesaj ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çiçek mesajında, bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı ramazan ayını geride bırakarak, kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Çiçek, bayramların milletin manevi değerleri ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu belirtti.

Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, kendilerini bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliği korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularını geliştirmek için daha çok çaba göstermeleri gerektiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinde, devletin tüm kurumlarıyla depremin ilk anından itibaren depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan, onların yanında olan, ramazan ayını da adeta bir dayanışma seferberliğine dönüştüren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Kayserili hemşehrilerimin, değerli mesai arkadaşlarımın, basın mensuplarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."