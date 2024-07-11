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Kayseri Valisi: Bu şehir huzur şehri

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin konuşarak, şehrin huzurunu bozmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirtti.

KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize, dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Mali Genel Kurul Toplantısı'na Vali Gökmen Çiçek ve iş adamları katıldı. Kayseri'de 30 Haziran'da Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki akrabası kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin konuşan Vali Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize, dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşlik şehri. Bu şehir sanayicilerin ekonominin ticaretin şehri. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ilin valisi olarak, bir kardeşimiz olarak ve sizden aldığımız güçle esnafımızdan, memurumuzdan, çiftçimizden, köylümüzden, çalışanımızdan aldığımız güçle, kimsenin bizim huzurumuzu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirten Gökmen Çiçek, "Bakın uyuşturucuyla mücadelede altın bir sene geçiriyorduk. Uyuşturucu satıcılarının ensesine emniyetimizin, jandarmamızın demir yumruğu iniyordu. Bir daha aynı hızla biz bütün asayişi bozan unsurlara karşı mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şehri birlik, kardeşlik ve huzur şehri olarak tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada faaliyet ve denetim raporları ile bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gökmen Çiçek Kayseri Güvenlik Politika Güncel Haberler

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