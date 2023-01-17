Kayseri usulü kriko... 5 kişi otomobili böyle kaldırdı Güncel Haberler Kayseri usulü kriko... 5 kişi otomobili böyle kaldırdı 5 kişi otomobili kaldırdı, patlayan lastiği değiştirdi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi. Kayseri usulü kriko... 5 kişi otomobili böyle kaldırdı 5 kişi otomobili kaldırdı, patlayan lastiği değiştirdi KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi. İlçeye bağlı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi. Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri usulü kriko... 5 kişi otomobili böyle kaldırdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.