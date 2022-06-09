Kayseri Üniversitesinden mezun olan öğrenciler şed kuşandı - Haberler

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, 15 Temmuz Yerleşkesindeki törende, KAYÜ'nün lisans düzeyindeki ilk mezunlarını verdiğini söyledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinden mezun olan öğrencilerin kendilerini gururlandırdığını belirten Boztosun şunları kaydetti:

"Mezun öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Bize ait olmayan kep atma törenini, bize ait olan, öz kültürümüze ait olan şed bağlama törenine dönüştürdük. Şedin Hoca Ahmet Yesevi'den gelen, Anadolu irfanını sağlayan, Ahi Evran'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş-ı Veli'den, dolayısıyla bunların hepsinden kaynaklanan bir Anadolu irfanı var. Dolayısıyla biz de uygulama ve proje odaklıyız. Daha çok mesleki eğitime önem veriyoruz. Bu gençlere kep atma yerine şed bağlama töreni yapalım dedik."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mezunları tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri'nin endüstri ve ticaret şehri olarak bilindiğini ancak turizm ve kültürel açıdan da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

İlk üçe giren öğrencileri Büyükşehir Belediyesi istihdam edecek

Büyükkılıç, fakülteden ilk üçe girerek mezun olan öğrencileri Büyükşehir Belediyesi veya yan kuruluşlarında değerlendireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Burhan Yavuz mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, "Muhasebe ve Finans Yönetimi", "İnsan Kaynakları Yönetimi" ile "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" bölümlerinden mezun olan 150 öğrencinin mezuniyet kuşaklarının bağlanmasıyla sona erdi.

Öte yandan, Develi ilçesindeki KAYÜ Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulundan mezun olan 330 öğrenci için de mezuniyet ve şed kuşanma töreni yapıldı.